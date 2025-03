Omar Naber o znanem vplivnežu: Bolj parazitske in nesramne taktike v življenju še nisem bil deležen

Slovenski pevec Omar Naber se je lansko poletje znašel v središču umetno ustvarjenega incidenta, ki so ga, kot pravi, sprožile senzacionalistične taktike spletnega ustvarjalca Davida Milosavljevića. Naber razkriva, da je bil gost v njegovem podkastu, a se je izkazalo, da je bil pogovor namerno prirejen, da bi sprožil spletno blatenje in viralnost na račun njegovega imena.

»To ni bil intervju, temveč nastavljena past«

Kot pravi Naber, je povabilo Milosavljevića sprva sprejel, saj je po ogledu njegovega pogovora z Urošem Čeglajem dobil vtis, da gre za kakovostno vsebino. Spletni ustvarjalec je bil med dogovarjanjem prijazen, pevec naj bi ga celo osebno peljal na snemanje in nazaj domov. A Naber zdaj poudarja, da je bil to le uvod v manipulativno igro.

»To ni bil intervju, temveč namerno sprovociran 'spodrsljaj' in nastavljena past,« pravi Naber, ki trdi, da je Milosavljević njegove izjave izrezal iz konteksta ter jih serviral na način, ki je sprožil obsojanje in spletni linč.

Izven konteksta »Na 'podkastu' sem govoril o preprostem izrazu skrbnosti, ki je vrednota, ki jo mnogi cenimo. V kontekstu tiste izjave je jasno razvidno, da sem povedal, da me je v preteklosti zelo očarala sošolka iz srednje šole, ko je prišla k nam na obisk in se sama od sebe z veseljem lotila gospodinjskih malenkosti v stanovanju, kjer smo takrat živeli z družino, ne da bi jo kdo prosil. Zato sem v šali dejal, da ima ženska 100 + točk, če se sama od sebe česa loti. Jasno, da ni tega nihče dolžan,« je dejal pevec o sporni izjavi.

Namerna provokacija in gonja za klike

Naber je prepričan, da je bil njegov pogovor prirejen z jasnim ciljem: »Njegov cilj ni resnica, ampak namerno izzvani incidenti. To je storil že marsikomu.« Pevec razkriva, da so ga pred Milosavljevićem opozarjali tudi drugi, a ni verjel, da bi kdo zavedno in brez pomislekov škodoval gostom, ki so sprejeli njegovo povabilo.

FOTO: Jure Eržen/delo

Najbolj boleče pa je bilo, pravi pevec, da so iz izrezanih izjav ustvarili lažne interpretacije, ki so eskalirale do najnevarnejših obtožb. »Na koncu sem bil celo po krivem obtožen najhujšega dejanja. To je preseglo vse meje dobrega okusa.«

»To ni ustvarjanje vsebine, to je škodljivo«

Omar Naber ne skriva svojega ogorčenja nad Milosavljevićevim načinom dela. »Vse, kar dela, je zdraha na slovenski sceni,« pravi in meni, da spletni ustvarjalec svoje občinstvo hrani z lažmi, manipulacijami in izkrivljenimi izjavami.

»Ljudem na tak način brez sramu in brez razloga blati ugled. Povzročena škoda ga niti malo ne zanima,« poudarja Naber in dodaja, da ga takšna praksa spominja na parazitsko taktiko, s katero nekdo gradi svojo »kariero« na škodo drugih.

Hkrati se pevec sprašuje, zakaj Milosavljević o lastnih preteklih dejanjih molči. »Kaj pa tvoja preteklost? S komer koli spregovorim, nima o tebi za povedati niti ene same lepe besede. Tudi ti si marsikaj pometel pod preprogo,« je oster.

»Za vse ženske v svojem življenju, ne glede na vrsto odnosa, se vedno močno trudim. Menim, da je prav, da vam moški zagotovimo varnost ter izkazujemo globoko spoštovanje. To si močno zaslužite, ker imate na planetu Zemlja močnejšo in pomembnejšo vlogo kot moški. In kdor tega ne razume, vidi svet NAROBE,« je še dejal.

Iz vsega tega nastala nova pesem

Kljub boleči izkušnji Omar Naber ne bo dovolil, da bi ga to zlomilo. Prav nasprotno. »Vso to negativnost sem usmeril v tisto, kar delam najbolje – v glasbo.« Pevec napoveduje, da bo 1. aprila izdal novo pesem, ki bo jasno povedala, kaj je prav in kaj narobe.

»David, ironično, a končno boš del nečesa, kar je pristno in iskreno – nekaj, kar tebi nikoli ne bo šlo od rok,« je zaključil Naber.

Celotni zapis pevca lahko preberete spodaj.