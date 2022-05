Omar Naber ga je spravil v jok

Slovenski glasbenik in pevec, zapeljivi roker Omar Naber, za katerim norijo mnoga dekleta, nam je izdal, da po petih letih izide njegov nov videospot. »Gre za skladbo, ki jo je pred dvajsetimi leti napisal prijatelj, ki je bil bobnar v rock skupini. Pevec te skupine te skladbe ni želel izvajati na koncertih, zato je pesem počivala, čeprav je bila tudi na albumu. Pred nekaj leti pa me je ta prijatelj povabil na svojo poroko. Ker mu za poročno darilo nisem prinesel ničesar, sem vzel kitaro in z veseljem na poroki tudi malo zapel. Po nekaj skladbah sem se spomnil, da bi lahko zapel tudi njegovo pesem. Ko jo je zaslišal, je od sreče zajokal, začel peti z mano, za njim pa čisto vsi. Vsi smo jo poznali in vsi smo vedeli, da jo je pred dvajsetimi leti napisal ženin. Ker me je njegov odziv zelo ganil, sem se odločil, da za poročno darilo naredim priredbo te skladbe in zanjo posnamem tudi videospot. To bi se moralo zgoditi že pred več kot dvema letoma, a nas je presenetila epidemija. Ker svoje obljube vedno izpolnim, se bo izid novega videospota zgodil 20. maja«, je še skrivnosten Omar. Pesem in videospot bosta brez dvoma odlična, kot smo pri Omarju vajeni, saj je Slovenijo že dvakrat zastopal na Evroviziji.

V zaodrju z igralko iz videospota. FOTO: Osebni Arhiv