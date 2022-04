Omar Naber delil čustven spomin iz Kijeva

Tusi slovenski glasbenik Omar Naber z grozo in veliko žalostjo spremlja vojna grozodejstva, ki se že skoraj dva meseca dogajajo v Ukrajini. Na to državo ga namreč veže posebna čustvena vez.

Naber je namreč v Kijevu Slovenijo kar dvakrat zastopal na izboru pesmi za Evrovizijo, kar sicer za glasbenika pomeni velik korak v karieri. Da bi ta dogodek za vedno ostal z njim, si je v Kijevu na tržnici kupil spominek, ki ga vse odtlej spremlja vsak dan.

»Ta prstan sem si kupil v Ukrajini, na glavni tržnici v Kijevu. Vzel sem ga kot spomin na Evrovizijo, in je vedno z menoj. Spoznal sem tamkajšnje ljudi, ki so topli, srčni, radodarni in zelo gostoljubni. Tam sem sklenil mnoga prijateljstva, ki jih še vedno gojim. To, kar se jim dogaja danes, si nikakor niso zaslužili. Kmalu vam predstavim tudi pesem, posvečeno njihovim žrtvam vojnih grozot. Zdaj vem, da ta prstan ni spomin na Evrovizijo, ampak na Ukrajino in njene ljudi. Ostanite močni,« je zapisal (nelektorirano) na instagramu.

Naber je sicer Slovenijo na Evroviziji prvič predstavljal leta 2005 s pesmijo Stop, nato pa še leta 2017 s pesmijo On My Way. Obakrat je bila gostiteljica Ukrajina.