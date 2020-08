Okrogli jubilej edine slovenske princese

Po poroki z Nikolaosom je postala princesa Grčije in Danske. FOTO: Glamnews

S čevlji opremljal vojsko

Izkazalo se je, da je bil Slovenec njen vmesni ljubimec: znašel se je namreč v sendviču med legendarnima Warrenom Beattyjem in Robertom Redfordom.

Ladislava Blatnika si je rumeni svet zapomnil po zaroki z megazvezdnico Natalie Wood.

Pobegnil zaradi orožarske afere

Grški kralj Konstantinos II. in kraljica Anne-Marie, Tatjanina mama Marie-Blanche in očim Atilio Brillembourg; spodaj sedita Nikolaos in Tatjana. FOTO: Glamnews

Pred dnevi je Business Insider objavil zanimiv seznam ljudi, ki so se iz povsem normalnega in večinoma anonimnega življenja v trenutku preselili kar na prve časopisne strani. Na svetu je trenutno 26 takšnih, ki jih je poroka s članom kraljeve družine zavihtela v vrh svetovne elite. Ena izmed njih je tudi. Lepotica slovenskega rodu je bila rojena v Venezueli. V ZDA in Švici je študirala sociologijo, potem pa se zaposlila kot piarovka v londonski pisarni znane modne oblikovalkein bila odgovorna tudi za organizacijo modnih revij.Že leta 2003 je na smučanju spoznala ljubezen svojega življenja, a ne kar nekoga, ampak princa Grčije in Danske. Na njuni poroki leta 2010 se je, kot pravijo, zbrala skoraj vsa Evropa! Na otoku Spetses se je trlo članov evropskih plemiških familij.Odkar sta že kmalu po poroki sporočila, da pričakujeta prvega otroka, se Tatjana v javnosti ni več pojavljala. Svetovni splet leta 2020 sicer pravi, da grško-danski kraljevi par otrok še nima.Še najodmevnejša je bila sicer njuna sedma obletnica poroke, ki je potekala na rajskem otoku Milos v Egejskem morju, tja sta povabila prav lepo število kraljevih vrstnic in vrstnikov. Sicer pa je Vogue pred kratkim poročal, da se Tatjana niti ne počuti najbolje v vlogi princese Grčije in Danske. »Ne počutim se kot princesa … Prav tako ne čutim, da bi se poročila s princem, z osebo kraljevega naziva. Res je, on je moj princ, a nič več kot to.« Precej večjo zabavo je pričakovati konec avgusta, saj bo Tatjana, zdaj živi v Atenah, praznovala okroglih 40.Tatjana, sploh prva princesa slovenskega rodu, se večkrat spomni svojega očeta: »Umrl je, ko sem bila stara šest let. Spomnim se, da me je naučil žvižgati …«se je rodil leta 1933 v Ljubljani in imel v sebi očitno nekaj podobnega, kot ima: izzvati srečo in se dotakniti neba. Dotaknil se ga je že pred pol stoletja. Na neki način je celo presegel Melanio. Njegovo življenje je bilo do kraja filmsko.Njegove sanje so se začele izpolnjevati v Venezueli, kamor se je preselil in kjer je postal milijonar še pred svojim 30. letom. Bil je še kako podjeten in prodoren. Dobro je vedel, kje in kako se da zaslužiti.Ko se je preselil tja, bržkone iz ekonomskih in pustolovskih razlogov, je postal zapatero. Čevljar. V Caracasu je postavil na noge tovarno čevljev Williams Shoes in začel z obutvijo opremljati venezuelsko vojsko. Blatnik, ki so ga klicali kar, je odtlej samo še odločneje stopal po stopnišču do nebes. Pravzaprav je moral navezati stike le še z nekdanjimi sosedi Avstrijci in podpisati pogodbo s tovarno vozil Steyr-Daimler-Puch. Postal je njihov uradni predstavnik v Venezueli, še več, imel je odlične povezave tudi z njihovim orožarskim oddelkom SUV Pinzgauer. Venezuelske sile je oskrboval z brzostrelkami in strelivom.Že kmalu je postal pomemben del te nore in prestižne dirke, nabite z glamurjem. Prijateljeval je s, pa s Playboyevo zajčico. V postelji našega plejboja se je znašla še marsikatera druga, bil je vrhunski zapeljivec, toda največja trofeja, po kateri ga je spoznal ves rumeni svet, je Ladislavu uspela na silvestrski večer leta 1964. Takrat je spoznal ameriško filmsko megazvezdnico –. Le nekaj mesecev pozneje sta bila že tik pred poroko, med svati pa bi morala biti tudiin, je zapisano v biografiji ene najslavnejših ameriških igralk vseh časov Natalie Wood.Šestega decembra 1965 so svetovni mediji oznanili, da je zveza med Natalie in Ladislavom dokončno razpadla. Izkazalo se je, da je bil Slovenec njen vmesni ljubimec: znašel se je namreč v sendviču med legendarnimainLadislav Blatnik se je leta 1969 vendarle poročil, in sicer ziz bogate italijanske družine. Z njo je imel dva otroka,in. Ločila sta se že po nekaj letih, ko je spoznal svojo drugo ženo, 21 let mlajšo, potomko nemškega princa, s katero imain Tatjano. (Že izbor imen njegovih otrok potrjuje, da na nekdanjo domovino ni nikoli pozabil.) Sredi osemdesetih je Marie-Blanche spoznala premožnega industrialca, zaradi česar je sledila hitra ločitev. Ta je Ladislava močno prizadela. Za nameček je sočasno potekala velika orožarska afera, ki je dregnila v sam vrh venezuelskega obrambnega ministrstva: med drugim so aretirali njegova tesna prijatelja in nekdanja obrambna ministrater. Zaradi nepravilnosti pri prodaji vojaške opreme je tožilstvo zahtevalo tudi aretacijo Blatnika. Obtožili so ga korupcije. Pobegnil je. In zadnje ure življenja preživel v svojem švicarskem dvorcu v Gstaadu, ki je bil že pred 40 leti ocenjen na 30 milijonov dolarjev.Vse bolj sta ga razjedali depresija in tesnoba. Ko si je tisti dan sodil, je zunaj bril hladen veter.