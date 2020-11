Okorn razkril, zakaj sta z Willom Smithom jokala

Sedeti ob Willu Smithu? Nič posebnega

Slovenski režiser(39) je pred leti svojo ustvarjalno pot nadaljeval na Poljskem, s filmom Life in a Year pa meri na sam Olimp filmskega ustvarjanja – Hollywood. Okorn, ki je, se je za revijo Backstage razpisal o svoji izkušnji s filmom, v katerem ne manjka zvezdnikov, kot sta britanska manekenka in igralkater, katerega še bolj slavna staršainsta med producenti filma.Preberite tudi:Okorn je priznal, da so se mu uresničile sanje s snemanjem tega filma, scenarij zanj pa je bil prvi, ki je pristal na njegovi mizi, ko je podpisal pogodbo z agencijo Gersh. V naslednjih osmih mesecih je prebral še okoli sto scenarijev, a mu je bila zgodba prvega scenarija najbolj pisana na kožo in se je z njo najbolj čustveno povezal. »Čeprav smo vzhodni Evropejci morda znani kot trdi, hladni ljudje, ki jedo krompir in pijejo vodko, me ni sram priznati, da sem prvič, ko sem bral scenarij, jokal. Ko se zgodi kaj takega, je odločitev o režiji takega filma očitna,« je zapisal Okorn.Naslednji dve leti je ob podpori producentov s piscema scenarija tega pilil, sledilo je iskanje pravih igralcev. Jaden Smith je bil s projektom povezan od začetka, je razkril Okorn, ki je prepričan, da je mladi igralec popolna izbira za film. Za glavno žensko vlogo pa mu je njegov asistent predlagal. Še bolj kot njeno dosedanje delo ga je k izbiri Britanke za glavno žensko vlogo prepričal ogled kompilacij njenih 10 najbolj smešnih trenutkov na youtubu.Prvi dan, ko so vsi izbrani igralci za mizo šli skozi scenarij, pa se je Okorn znašel poleg enega največjih hollywoodskih zvezdnikov. »Ja, čisto navaden torek zame, sedim poleg največjega zvezdnika na sveti. Nič posebnega,« je šaljivo opisal, kako je bilo, ko je bil v družbi Willa Smitha. Tudi v njem je scenarij prebudil močna čustva. »Pogledal sem po sobi in videl, da imajo vsi tisti resnoben pogled: 'Jaz ne jokam, ti jokaš.' Pogledal sem k Willu Smithu, ki so se mu nabirale solze, in sem si mislil, da bo ta film lep,« se Okorn spominja trenutkov, ko je vedel, da se bo vse 'poklopilo'. Zdaj je edino, na kar še upa, da bodo zaradi filma jokali tudi gledalci.