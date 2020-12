Okorn razkril: iz filma je izrezal lastno mamo

Režiser Mitja Okorn, ki si je filmsko kariero zgradil na Poljskem, je končno dočakal premiero svojega hollywoodskega celovečerca. Romantična drama Life in a Year, ki jo je začel snemati že leta 2017, je letošnjega decembra dočakala svojo premiero. V zgodbi o najstniški ljubezni in odraščanju imata glavni vlogi Cara Delevingne in Jaden Smith.



Okorn ima te dni polne roke dela s promocijo filma in tako je gostoval tudi v jutranjem programu Radia 1, kjer je razkril nekaj podrobnosti iz svoje kariere. Denis Avdić ga je povprašal tudi o začetkih kariere in Okorn je priznal, da je že od prvega zmontiranega filma naprej vedel, da si to želi početi v življenju. Pri svojem delu pa je zelo natančen in pri snemanju želi popoln izdelek, zato je pogosto treba prizore ponavljati.



Priznal je, da je bil največkrat ponavljan prizor iz filma Tu pa tam, kjer je zaigrala njegova mama. Ponovili so ga približno petdesetkrat, na koncu pa ga je izrezal iz originalne različice. V intervjuju je razkril še, da v ZDA mislijo, da je Poljak, in da v resnici do snemanja filma ni vedel, kdo je glavna igralka Cara Delevingne, ampak se je kmalu posul s pepelom, saj je po njegovem mnenju resnično dobra igralka.