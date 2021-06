Okorn: Nehajmo biti skrajni desničarji, fašisti in komunisti (VIDEO)

Okorn: Tega ne smemo jemati kot samoumevno

Na državni proslavi ob 30. obletnici samostojnosti naše države je zbrane navdušila tudi stvaritev režiserja, ki je filmsko upodobil Zdravljico . Medtem ko je večini državljanov kratki domoljubni film povzročil kurjo polt, so se našli tudi posamezniki, ki so Okornu očitali, da je režiser skranje desnice. Kot je dejal v oddaji 24ur zvečer, sam ljudi ne deli na leve in desne, poudaril je pa tudi, da so ljudje z obeh polov v 90 odstotkih v resnici 'fajn' ljudje.To, kakšne bodo reakcije na eni in drugi strani, je po besedah Okorna predvidljivo. »Jaz sem si vedno želel režirati državno proslavo, kjer bi jaz lahko naredil celo zgodovino Slovenije skozi arhivske posnetke,« je dejal in dodal, da si je to želel storiti na poseben način, da bi to gledali tudi mladi.»Nobena vlada doslej ni imela interesa, poguma, časa, denarja. Zdaj so me pa oni poklicali in dejali, da bi naredili Zdravljico z arhivskimi posnetki od začetka Evropske unije do danes. Sem rekel, ok, super, če mi dovolite narediti zdravljico na novo, da jo naredim tako kot Stairway to heaven (uspešnica skupine Led Zeppelin op. p.),« je dejal Okorn. Kot pogoj je postavil tudi, da bi za skladatelja vzeli njegovega poljskega prijatelja, s katerim sta v preteklosti že veliko sodelovala in ustvarjala. Pristojni so na vse to pristali.Kot pravi Okorn, je s filmom želel pokazati, kako daleč smo prišli od konca druge svetovne vojne, ko je bila Evropa v razsulu, pa vse do danes. In da ničesar ne smemo jemati za samoumevno, ker se lahko že jutri vse znova poruši. »Nehajmo se kregati, nehajmo biti skrajni desničarji, fašisti, komunisti, temveč bodimo ponosni Slovenci in dajmo spoštovati drugače misleče,« je pozval režiser.