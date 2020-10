Ojoj, to pa je katastrofa, zaradi katere je odšla domov

Ana ni vedela, kaj počne. FOTO: Pop Tv/zaslonska Slika

Anini špageti carbonara. FOTO: Pop Tv/zaslonska Slika

Paradižnikova omaka, piščančja omaka in špageti a la carbonara. To so bile tri preizkušnje na izločitvenem testu četverice. »Ko si pod stresom in pritiskom, drugi te gledajo z balkona, je ful težko,« je dejala, potem ko ji ni šlo pri nobenem izmed izzivov. Pri vsakem delu ji je nekaj zmanjkalo, le pri zadnjem izzivu, ko se je merila zna vse ali nič, se je zdelo, da ima vse pod nadzorom. A le ena njena poteza je pomenila konec, ko si je zabila žebelj v krsto. Tako se je izrazil žirant, ko je Ana odlila v lijak vso vodo v kateri je kuhala špagete.Zmanjkal ji je en deciliter vode za špagete, ki zaradi tega niso bili špageti, pač pa kepa testenin. In zato je tudi izpadla iz oddaje. Že pred tem pa je imela velik strah, ko je morala razkoščičiti piščanca.