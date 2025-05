Ojoj, to o Klemnu Slakonji pravi legendarna Miša Molk: »Malo me je presenetil«

Težko si predstavljamo izbor za pesem Evrovizije brez legendarne Miše Molk. Izbore spremlja že dolga leta in njeno znanje ter izkušnje so neprecenljive, oboje pa je zdaj, dva dni pred prvim polfinalnim izborom letošnjega Evrosonga, kjer bo nastopil tudi naš Klemen Slakonja, delila s sledilci na družabnem omrežju.

»Nikdar ne razmišljam, kaj bi bilo primerno za Evrosong. Vse je dobrodošlo. Ni evrovizijske formule, če bi pogledali v zgodovino zmag in prvih pet. Vsi žanri so. Ko je dovolj balad, se pojavi diskač, ko je dovolj opa, opa, se vžge rock,« je ubesedila tisto, o čemer se vsako leto prerekamo že, ko izberemo izvajalca, ki bo Slovenijo zastopal na (pol)finalnem odru ter pozneje, ko vsak pri sebi poskuša »utemeljiti«, zakaj nam letos »spet« ni uspelo.

S tole skladbo, ki jo je namenil Evrosongu, me je malo presenetil.

»Evrosong nima obrazca za uspeh. Se pa redko katera pesem znajde na odru Evrosonga brez preračunljivosti. In prav tu se mi izmika spoštovanje. Ker vse zveni postano in prežvečeno. Ne pobegne mi pa ta radovednost, kam gremo, kdo nas bo uspel prepričati in kako pogumno se nekatere predstavnice prijavijo z lastnim jezikom in s povsem svojo zgodbo. Pesem s potencialom zmagovalcev mora pritegniti vse, hkrati pa ne sme biti glasbeno popreproščena in izvajalsko šibka. Biti mora edinstvena, pa spet ne v skrajnosti,« je ugotovitve, ki jih je oblikovala med večletnim spremljanjem Evrosonga, strnila Miša Molk.

In kaj si misli o našem letošnjem predstavniku? »Klemen ima vsekakor številno občinstvo zaradi njegovih izjemnih igralsko pevskih imitacij in v odličnih karikiranih izvedbah nam vsem znanih. Pomembna je tudi njegova ganljiva zgodba in youtubovski obisk. Bo to dovolj? Glasuje predvsem občinstvo, ki bo prvič slišalo in videlo izvajalce-ke. S tole skladbo, ki jo je namenil Evrosongu, me je malo presenetil. Vokalnih presežkov ni. Imam pa povsem osebni zadržek. Poudarjam, osebni! Nameniti táko, osebno zgodbo, morebitnemu komercialnemu uspehu ..., no, tu sem zadržana. Se vzdržim,« pravi Molkova, ki je ob koncu zapisa Klemnu zaželela še obilo sreče.