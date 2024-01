Ojoj, Tina Gaber delila svojo fotografijo, sledili so negativni komentarji (FOTO)

Tina Gaber, partnerica predsednika vlade Roberta Goloba, je sledilce znova razveselila s fotografijo, s katero je pokazala, kako lepo je bila urejena. Ob tem je delila zapis v angleškem jeziku. »Svet je divji. Večinoma so pravi negativci ljudje, kot sva ti in jaz; niso neumni in ne vohaš njihovih rogov. Toda za vsako dobro žensko stoji pleme drugih dobrih žensk, ki ji krijejo hrbet,« bi se nekako glasil prevod.

Zaradi tega so se oglasili nekateri spletni komentatorji in jo okarali, zakaj piše v angleškem in ne slovenskem jeziku. »Glede na njen položaj bi zapis lahko bil v slovenščini,« je zapisal nekdo. Eden izmed komentatorjev pa je celo pripomnil: »Potem pa vplivaj na svojega 'izbranca'.« Seveda pa so priljubljeni spletni vplivnici, veliki ljubiteljici vseh živali, mnogi stopili v bran ter pohvalili njen stil.