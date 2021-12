Ojoj, ste slišali, kaj se je primerilo voditelju prireditve Športnik leta

Na razglasitvi športnika leta 2021, ki jo vsako leto prireja društvo športnih novinarjev Slovenije, so razglasili letošnja najboljša. To sta postala športna plezalka Janja Garnbret in kolesar Tadej Pogačar. Za najboljšo ekipo so razglasili slovensko košarkarsko reprezentanco.

Nagrado za najboljšega športnika sta zaradi odsotnosti Tadeja Pogačarja – v ekipi so mu prepovedali udeležbo, da ne bi pred zahtevnimi treningi zbolel – prevzela njegova starša Marjeta in Mirko Pogačar. Voditelja sta z njima opravila krajši pogovor, med drugim sta mamo, ki je profesorica francoščine, prosila, da novinarju francoske televizije v francoščini pove, da Francozi še nekaj časa ne bodo dobili Tour de Franca. Mama tega ni želela, voditelj Sašo Jerkovič pa se je od njiju poslovil z besedami: »To sta bila starša najboljšega športnika leta 2021 Primoža Rogliča.«

Naj pojasnimo, da se je Primož Roglič uvrstil na drugo mesto letošnje lestvice za najboljšega športnika Slovenije. Najboljši je bil zadnji dve leti. Veliko je bilo govora o rivalstvu med omenjenima športnikoma, zato je morebiti lažje razumeti besedni lapsus voditelja.

Pogačar je prvič postal športnik leta, tokrat je bil nagrajen za bronasto kolajno na cestni dirki na olimpijskih igrah v Tokiu in za zmago dirke po Franciji. V glasovanju je dobil 262 točk. Roglič na drugem mestu je letos postal olimpijski zmagovalec v vožnji na čas in ubranil je zmago na dirki po Španiji, prejel pa 218 točk. Tretji je bil košarkarski zveznik Luka Dončić (97).

Janja Garnbret je slavila prepričljivo, v glasovanju 115 slovenskih novinarjev je prejela 333 točk. Druga je bila judoistka Tina Trstenjak (129), srebrna v kategoriji do 63 kg na OI. Tretje mesto je pripadlo smučarski skakalki Niki Križnar (77), zmagovalki skupnega seštevka svetovnega pokala, dobitnici dveh medalj na svetovnem prvenstvu.

​