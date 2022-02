Poglejte, kaj menijo o prvem predizboru Eme

V soboto je bil na sporedu RTVS prvi predizbor za finale letošnje Eme. V njem je nastopilo 10 izvajalcev, izmed teh se jih je šest uvrstilo naprej v finale, trije po telefonskem glasovanju in trije po glasovanju petčlanske strokovne žirije. To so: Batista Cadillac (Mim pravil), July Jones (Girls can do anything), Stela Sofia (Tu in zdaj), Manouche (Si sama?), David Amaro (Še vedno si lepa) in Luma (All in). Finale bo 19. februarja, ko bomo dokončno izbrali letošnjo predstavnico za pesem Evrovizije v Torinu.

12. februarja bo še drugi predizbor s skladbami naslednjih izvajalcev: Mia Guček, Gušti in Leyre, Klara Jazbec, Vedran Ljubenko, Leya Leanne, LPS, Anabel, BQL, Hauptman in Eva Moškon. Najboljših šest, tri po mnenju občinstva in tri po mnenju strokovne žirije, se bo pridružilo že znani šesterici finalistov Eme 2022. FINALE IZBORA Predstavilo se bo najboljših 12 skladb iz obeh predizborov. Katera bo zmagovalna, boste izvedeli v soboto, 19. februarja.

Kakšni so odzivi na predizbor?

Glavni urednik portala evrovizija.com Alesh Maatko je na facebooku zapisal (nelektorirano), da ga predizbor glasbeno ni navdušil. »Všečen mi je bil le David Amaro. Veliko ostalega pa bo žal tako hitro odšlo, kot je prišlo. Nisem kritičen, toda to so dejstva. Priznam, pogrešam dobro staro Emo, ki je pokala po uspešnicah ... In hvala bogu, da je ravno ta teden tu obliž za rano - Festival di Sanremo.

Na twitterju je izbor pokomentiral še Denis Oštir: »Poklicali so iz Kalifornije leta 1971. Nazaj hočejo svojo glasbo.«

Glasbeni urednik Duško Erbus je mnenja (nelektorirano), da se pri nas »dela kar ena glasba, smo kot en otok v Evropi in pol se čudimo, če zmagovalec že po prvem večeru Evrovizije pakira zopet svoje kufre za domov.«

Tudi Tomaž Mihelič ni bil zadovoljen s ponujenim na predizboru: »Na srečo sem si popravil kisel priokus prvega polfinala z dozo vrhunskosti Sanrema 2022.«