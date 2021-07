Ojej, poglejte, v kako umazanem morju je plaval Poles z družino (FOTO)

Televizijski voditeljin njegova partnericasta goreča okoljevarstvenika tudi na plaži. Kot je pojasnila Nika, se je Peter lotil čiščenja morskega dna, medtem ko je sama očistila plažo.Na manjši plaži, ki so jo imeli le zase, je Nika pobrala za dve vrečki drobcev plastike in stiropora, Peter pa je iz morja potegnil omaro, skrinjo, preprogo, staro ribiško mrežo na palici, plastično posodo, žice ...»Našo čudovito plažo z belimi kamenčki in turkiznim morjem smo očistili vseh smeti. Veliko njih. Čevlja, vrat z jadrnice, pokrova motorja s čolna, treh zvitkov laksa s trneki in utežmi, plastičnega lavorja, kup plastičnih vrečk, lončkov, plastenk, počene blazine ... in ja, celo zelenega tepiha. Nismo blizu mesta, celo daleč od vasi smo. Nikjer nikogar. A ne delam si utvar, jugo bo že kmalu prinesel nove smeti, nekaj še uporabnih, predvsem pa veliko koščkov plastike in stiropora. Žalostna sem, prvič sem tudi na Jadranu letos doživela, da plavam med koščki plastike,« je zapisala Nika in na instagramu objavila nekaj nasvetov, kako prispevati k čistejšim vodam in plažam.