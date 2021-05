Oh, Natalija, kako gre sotekmovalcem na živce

Četverica na individualnem testu. FOTO: Pop TV



Irena je odšla domov

Irenin krožnik je Luko povsem razočaral. FOTO: Pop TV

Štiri tekmovalke je čakal individualen izziv – morale so 'dekonstuirati' ričet.inni šlo ravno dobro od rok. Poleg tega je Maša dobila občutek, da Natalija spet kopira njene ideje. Hkrati se je oglasil balkon, ki jesvetoval, naj vzame otroške korenčke, naslednjo sekundo pa je ponje v trgovino skočila Natalija.Na balkonu so se samo smejali in zmigovali z glavo. Natalija je dejala: »Jaz sem tu dobila vse, kar sem potrebovala v življenju.« Masterchef ji je dal nekaj, česar do zdaj ni imela. »Življenje se mi je spremenilo za 110 odstotkov. Masterchef mi je vrnil ljubezen staršev. Z očetom in sestro sem bila odtujena, zelo kmalu sem odšla od doma. 28 let me oče ni objel, mi rekel, da me ima rad.« Pred kratkim pa je dobila SMS staršev, ki sta ji povedala, da jo imata rada in da verjameta vanjo. »To je vse, kar sem si želela.«insta se na balkonu le spogledovala: »Kakšno zgodbico je spet natvezila?« Žiga pa je dejal: »Natalija, ti si močna tekmica, ni si treba izmišljevati zgodbic. Samo kuhaj.« Irena pa je ob koncu dejala, da je Natalija spet nekaj napletla in da bodo verjetno vsi 'driskali', ko bodo doma pogledali celotne oddaje.Zahtevoinglede ričeta je izpolnila le, ki si je zaslužila pohvalo, s tem pa tudi balkon. Črni predpasnik so oblekle Irena, Natalija in Maša. Pripravljale so lahko, kar koli so želele in niso bile časovno omejene. Morski krožnik Irene ni nikogar navdušil. Luka je celo dejal, da je omaka ogabna. Domov so zato poslali njo. Natalijin krožnik pa je nanje naredil dober vtis.