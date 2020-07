Oh ulalala, Ilka Štuhec z oprsjem, ki navdušuje

Po napornem treningu in tudi že prvih zavojih na belih strminah si je tudi naša najboljša alpska smučarka zadnjih letprivoščila poletni oddih. Iz smučarskega kombinezona je skočila v kopalke, saj je vršace zamenjala za morje. Tako kot številni Slovenci se predaja morskim užitkom in ne skriva, da je morje zelo pogrešala. Njene dvodelne kopalke pa niso skrile njenega natreniranega telesa in njenih oblin.Z morsko fotografijo je Ilka 'zakurila' svoje sledilce, ki niso skrivali navdušenja. Pohvalili so njeni postavo, eden pa je hudomušno zapisal, da ima odličen kombinezon. Večina jih je ob fotografiji, kot kaže, ostala brez besed, saj so uporabljali le čustvenčke ognja, dvignjenega palca in pa smešek s srčki v očeh. Enemu sledilcu je ušlo celo 'oh ulalala' ...