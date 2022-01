Oh, kako čustveno! Voditeljica na RTV je jokala kot dež (VIDEO)

Ana Tavčar se je v petek poslovila od jutranjega programa in oddaje Dobro jutro. V oddaji so ji po 13 letih dela pripravili presenečenje, zaradi katerega je jokala kot dež. »Ana se seli v nov termin skupaj z Lorello. Ob tej priložnosti bi radi pogledali vse dobre in lepe trenutke, ki jih je bilo mnogo,« je dejala Špela Močnik. »Bila si odlična sodelavka, res sva se lepo povezali in dala si del sebe v to oddajo.«

»Inventura je tudi za nas težka,« je dejala Mojca Mavec, ki je razkrila, da si je tudi Ana sama želela svojo oddajo. »Zdaj mi je še težje, ker 13 let ni mogoče strniti v en stavek. Neskončno sem hvaležna,« je dejala Ana.

Posnetek slovesa sodelavk jutranjega programa od Ane si lahko ogledate spodaj.