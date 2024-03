Ogorčena Tanja Ribič: »Vso odraslo dobo pridno plačuješ davke, prispevke ... potem ti pa rečejo c*kni!«

Slovenska igralka Tanja Ribič je na družbenih omrežjih precej dejavna, tokrat je s sledilci na Facebooku delila novico o prijatelju, ki so mu našli maligni tumor. Njen zapis je sprožil pravo polemiko, komentarji pa so se pod objavo dobesedno usuli.

»Mojemu prijatelju so našli maligni tumor na debelem črevesu. Pred urgentno operacijo potrebuje še MR in CT abdomna. Poslali so ga v KC pod nujno. Tam pa so mu dali termin za CT čez eno leto, MR pa čez pol leta ...!

Vso odraslo dobo pridno plačuješ davke, prispevke, procente ... potem ti pa rečejo c*kni!

Natančneje: pol leta na MR in eno leto za CT. Seveda so mu predlagali, naj poskusi drugje ali pa naj gre samoplačnisko …«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»S taksno diagnozo in napotnico pod nujno ne verjamem tej 'zgodbici'. Enostavno mi ne pije vode. Kljub stavki.«

»Če so mu diagnozo potrdili na onkologiji, mu bodo tudi tam naredili vse potrebne preiskave in nikakor ne bo čakal eno leto!«

»Jaz sem dobila MR čez en teden pod zelo hitro. Ne vem, kako je mogoče eno leto čakati …«

»Čudno čudno ... In v čem je problem se obrniti na drugo bolnišnico, kjer bo manj čakanja? S tako diagnozo pokličem vse bolnišnice po Sloveniji, kje pridem prej na vrsto, saj nismo zavezani najbližji bolnici našemu domu. Tudi tujina običajno pride v poštev, če pri nas ne gre. Namesto pritoževanja je v taki situaciji treba usmeriti vse moči v iskanje rešitev. Nismo nemočne žrtve, človek si mora včasih svoje izboriti, ne samo čakati, da bo drugim mar za nas.«

»Poklicati je potrebno še kam drugam. Slovenija je tako majhna, da se res ne sme biti problem zapeljati kam iz Ljubljane na pregled, če gre za zdravje.«

