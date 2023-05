Ogorčena slovenska vplivnica: Kje so starši?!

Tekmovalka prve in druge sezone resničnostnega šova Sanjski moški Tjaša Kramarič, je razočarana in hkrati šokirana. Pod njeno vročo fotografijo se je namreč znašel žaljivi komentar očitno mladoletne osebe, ki je po njenem mnenju presegel meje dovoljenega. »Veliko si upamo na teh socialnih omrežjih. Sploh pa otroci! Kje so starši?????« je zapisala in dodala, da na svojem profilu ne bo tolerirala sovražnega govora.

Komentar pod Tjašino fotografijo. FOTO: Instagram

V nadaljevanju je pojasnila, da bo, če bo treba, ukrepala in razžalitev prijavila. Slednje se sicer kaznuje z denarno kaznijo oziroma tremi/šestimi meseci zapora. »Smo vsi le ljudje, in če smo lepo vzgojeni, si ne dovolimo takih stvari,« je še dodala in vse skupaj podprla s ključnikom #nohate oziroma #brezsovrastva.