Oglasila se je Zvezdana zaradi oddaje: Kje grešim?

Kakšno pa je vaše mnenje? Ima RTV dober, odličen, slab program? Kaj bi bilo treba ukiniti ali spremeniti?

Spomnimo, v predlogu za razrešitev direktorice televizijeje navrgel kar nekaj programskih sprememb, ki jih želi uvesti.Na. Spomnimo, RTV Slovenija je javna televizija, ki jo plačujemo vsi davkoplačevalci, a pri tem gledalci nimamo nobenih možnosti povedati, kaj bi gledali in česa ne. Na RTV Slovenija pa tudi podatki o gledanosti niso alarm, da oddaja ni dobra oziroma priljubljena med gledalci, kot je to na komercialnih televizijah. Na komercialnih televizijah je gledanost tako rekoč edino merilo za nadaljnje predvajanje neke oddaje.Mlakarjeva se je oglasila na facebooku in zapisala takole (nelektorirano): »KDO UKINJA ZVEZDANO, me sprašujete…Iz čistega miru, pojma nisem imela,kaj se dogaja v Sloveniji, me je presenetilo… Niti sanjalo se mi ni, da novi generalni direktor Rtv Slovenija želi ukiniti mojo oddajo. " Moja" drobna oddaja, ki traja 50 minut, okrog 22h na 2. programu, za marsikoga od vas prepozno in nikoli v stalnem terminu, pogovor na katerega se pripravim sama, v pomoč mi je urednik, ki nosi odgovornost za izbiro gostov. Oba predlagava. Oba živiva za to oddajo, pošteno, iskreno, nepreračunljivo! Je to zaušnica mojemu delu? Ga slabo opravljam?Kje grešim? Bi lahko bilo še bolje? Bi, Rok mi vedno reče, dajva, dajva še več od sebe! Moji pogovori z gosti so iskreni, na vsakega se dobro pripravim, zaupajo mi, povedo vedno veliko več, kot si mislim. V vsakem sem do zdaj našla neverjetno bogastvo. Iz vseh svetov jih izbiram, podpiram in širim filozofijo dialoga, strpnosti, razumevanja. Ustvarja se vedno večji krog ljudi, ki nam prisluhnejo, me spremljajo, mnogi mi celo napišejo, da smo jim s pogovori spremenili življenje? Da je to še ena od redkih oddaj, ki jo spremljajo na tv. Da je to oddaja, o kateri se pogovarjate ob kavi. Kje torej grešim? Snemam dve oddaji hkrati, da so produkcijski stroški nižji. Za vsako oddajo zagotovimo sponzorja, ki v celoti pokrije moj honorar. In "moja" drobna pogovorna oddaja se praviloma tedensko znajde med najbolj gledanimi oddajami na spletu (rtvslo.si), v družbi glamuroznih showov, pompoznih športnih dogodkov, političnih prerekanj, visokoproračunskih filmov in serij … drobna pogovorna oddaja o življenjskih stvareh. Oddaja, v kateri si prisluhnemo! Žalostna sem in to je vse, kar lahko rečem. To je zaušnica mojemu delu in vsem, ki verjamete v to oddajo. Sicer pa je televizija naša-vaša, ni ekskluzivna last katerekoli oblasti in njenih interesov, vsi plačujemo rtv naročnino, torej se lahko oglasimo in povemo svoje mnenje! Pišete lahko na: pr@rtvslo.si, RTV ima celo svojega varuha gledalčevih pravic: varuh@rtvslo.si, pa še je naslovov …Hvala vsem za pozornost! Zvezdana P.s. Na tehtno, strokovno in argumentirano kritiko pa sem pripravljena! V nobeno škatlo me ne bo nihče spravil!«