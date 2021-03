Oglasila se je Tanja Fajon, ki se je komaj obdržala na nogah (FOTO)

Na razpravi v Evropskem parlamentu, ki je bila povezana tudi z našo državo , so predsednici SD in evropski poslankipo sestopu z govorniškega odra malce ponagajale visoke pete . Trenutek, ko se je komaj obdržala na nogah, so ujele tudi kamere, fotografija pa je v slovenski javnosti vzbudila veliko zanimanja.Zdaj pa se je v pozitivnem duhu na nesrečni pripetljaj odzvala tudi Fajonova, ki sporoča, da se počuti dobro. »Veliko pozornosti sem očitno pritegnila s ponesrečenim sestopom z odra v plenarni dvorani Evropskega parlamenta včeraj. Vsem zaskrbljenim sporočam, da sem dobro. In želim enako srečo, da se ujamete, ko se vam to zgodi,« je zapisala na twitterju in pripela še smeška, ki mežika.