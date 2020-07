Oglasila se je Norma Korošec: Napovedali so nama gotovo smrt

Norma Korošec. FOTO: Facebook

Političarka in aktivistkaje širši javnosti postala znana predvsem v referendumski kampanji za družinski zakonik, ko je glasno protestirala na enem izmed soočenj. S svojimi izjavami je v medijih dvigala veliko prahu, v zadnjem času, ko sta zdobila sina, pa se je iz medijev in burnih debat na twitterju umaknila.A vseeno obstajajo teme, ki Normo nadvse pritegnejo. Posebej tiste, ki govorijo o splavu, zato ni prav nič čudnega, da se je odzvala na zapis neke ženske na facebooku, ki je iskala nasvet glede tega.»Če vam pravijo, da stanje ni združljivo z življenjem, se bo življenje samo od sebe končalo, otrok bo umrl,« ji je zapisala in jo pozvala, naj mu ne pomaga umreti. »Ni mu treba pri tem pomagati. Morda se pa zdravniki motijo in se vaše malo bitje bori za življenje. Sicer pa so te tablete tudi precej škodljive za žensko telo, tako da si jih nikar ne želite. Upam, da je šlo za zdravniško napako in da bosta na koncu oba O. K.«Na Normin zapis se je odzvala neka ženska in jo vprašala, ali je resna in ali je bila kdaj na drugi strani. Na njeno presenečenje je Norma odpisala, da so njeni mami in njej napovedali gotovo smrt. »Moja mami je bila, ja. Isto so ji povedali. Imela je raka na materničnem vratu in napovedali so nama gotovo smrt. Ampak ona zdravnikovih besed ni vzela 'zdravo za gotovo' in je poslušala srce.«