Oglasila se je nekdanja soseda Denise Dame in vse šokirala

Slovenkase je v srbskem resničnostnem šovu Zadruga izpostavila s provokativno obleko in z neverjetno življenjsko zgodbo. Med drugim je dejala, da prihaja iz revne družine, zaradi česar je bila v šoli skromno oblečena in naj bi se ji vsi smejali. Omenja se celo, da je bila nekoč moški, srbskega jezika pa se je naučila v pičlem mesecu dni, zatrjuje. Zdaj se je oglasila njena nekdanja soseda, ki je obiskovala isto srednjo šolo kot Denis, in vse navedbe slovenske starlete zanikala.»Denise poznam še iz naselja in srednje šole, kjer je hodila v višji razred kot jaz. Nikoli ni bila moški, kot se govori, takšne zgodbe pa pripoveduje, da bi bila v središču pozornosti. Tako je bilo tudi v času njenega šolanja. Vedno je izstopala od ostalih, tako po obnašanju kot po oblačenju, vsi pa vemo, da si izmišljuje najrazličnejše zgodbe, da bi bila popularna,« je za srbski Telegraf povedala priča, ki želi ostati anonimna. »Prav tako ni zgodbe o njeni biseksualnosti, saj je vedno hodila na zmenke z moškimi. In se ob tem zabavala. Ne vem, zakaj vse to govori v šovu. Navadna prevarantka je.«Po besedah vira nikakor ne drži, da se je srbščine naučila le v enem mesecu. »Ima sorodnike iz Srbije. Vedno je odhajala v Srbijo in se že leta uči ta jezik, zdaj pa ji tako odgovarja, da bi vsi mislili, kako je pametna in da se je jezika naučila v enem mesecu,« pravi vir blizu Denise. »Menim, da si želi le razširiti skupino sledilcev na družbenih omrežjih, kjer ima poseben material, ki ga zaračunava. Od tega dobro živi in zagotovo si želi, da tako ostane, zato potrebuje širši trg in ne izbira sredstev za to.«