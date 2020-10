Oglasil se je Slavko Bobovnik, nič dobrega nima povedati o ‘junakih‘ s spleta

Nekdanji priljubljeni televizijski voditeljse tu in tam oglasi z mnenjem na kakšnem izmed spletnih omrežij. Tokrat je to storil na facebooku in zapisal, da po navadi ne uporablja teh strani za takšne zapise, a da bo tokrat naredil izjemo (nelektorirano):»Dober teden ali 14 dni preden se je začela vojna za Slovenijo, sem bil na vojaških odredom TO v katerem sem odslužil slabo desetletje. In malo pred koncem usposabljanja fantom razdelim nove znake TO s katerimi so nadomestili rdečo zvezdo, ki smo jo dotlej nosili na kapah. In jih gledam: nekdo je dal zvezdo na škorenj in jo brcnil na sredo reke Drave ob kateri smo sedeli; drugi jo je odvil, jo minuto držal v roki in tiho spravil v žep; kakšno šalo je bilo slišati, kakšen nostalgičen spomin; neka skupina jih je zbrala v vrečko s katero ne vem, kaj se je zgodilo potem …Skratka več kot sto teritorjalcev in več kot sto različnih reakcij. Naslednjih deset dni preživim kot dopisnik v Zagrebu in se med fante vrnem drugi ali tretji dan agresije, ko so bili na položajih pred Dravogradom. In vsi so bili tam. Vsi. In skupaj so branili mlado državo. Na misel ni nikomur prišlo, da bi se delili med tiste, ki so imeli (verjetno) zvezdo še v žepu in one, ki so jo pustili sredi Drave. «Zapis je nastal kot posledica aktualnih razmer v svetu in v Sloveniji, razmer, ko je virus prehitel zdravstveni sistem, v razmerah, ko se na spletu pojavlja veliko t. i. strokovnjakov in ko tudi politika ne zmore ali noče delovati enotno (nelektorirano).»In 30 let kasneje? V času vojne z virusom, je na družabnih omrežjih zmerjanja med levimi in desnimi toliko, da se mi obrača želodec. Prednjačijo zafrustriranci vseh vrst, tisti, ki so spopad leta 90 preživeli globoko skriti ter oni, ki takrat še rojeni niso bili. Kot da v tej vojni z virusom ne umirajo oboji. 200 do danes. Mislite, da bo, da bi bilo med temi »junaki« s spleta veliko prostovoljcev za pomoč v DSOjih na primer? Zelo, zelo se bojim, da ne. Njihova frontra so twitter, FB, instagram itd. Za umirajoče jim zato zmanjka časa.«