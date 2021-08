Oglasil se je Klemen Prepelič in povedal, kako hudo mu je

Poraz proti Franciji v polfinalu olimpijskih iger bo moral biti kmalu pozabljen, saj slovenske košarkarje čaka v soboto ob 13. uri obračun za bronasto odličje. Da se ni vse izteklo, kot so si želeli, je bilo jasno.Tekma bi se lahko obrnila v našo korist v zadnjih nekaj sekundah, apo podajižoge ni spravil v koš. Bilo mu je zelo hudo, soigralci in strokovni štab pa so ga družno tolažili. Pozno ponoči se je oglasil sam na twitterju (nelektorirano): »Draga Slovenija, na žalost najbolj pomemben met v mojem življenju ni šel skozi obroč. Hvala najboljšim navijačem na svetu, hvala druzini, soigralcem in prijateljem za vsa sporočila, ki sem jih prejel v urah po tekmi. Poraz seveda boli, a tudi z vašo podporo se bomo v soboto na parket vrnili še močnejši. Olimpijskih iger za #mojtim še ni konec! Gremo sLOVEnija.«