Oglasil se je Gregor in povedal, kaj se je zgodilo

na instagramu kar naenkrat ni bilo več mogoče najti, čeprav je bil tam zelo dejaven zasebno in tudi poslovno. Gregor se nam na sporočila ni oglasil, zato smo tri finalistke oddaje Sanjski moški, ki naj bi ga poznale najbolje, vprašali, kaj je po njihovem mnenju razlog za njegov umik z instagrama.Ena od prvih razlag je bila, da je Gregor deaktiviral svoj račun, ker je prišlo na dan, da je erotične fotografije ene od tekmovalk pošiljal mladoletni osebi. Tako je zgodbo pojasnilaki po šovu z njim ni našla skupnega jezika. Nekatere sotekmovalke jo sicer označujejo za mojstrico drame.Ali jih je presenetilo, da je Gregor sam deaktiviral račun, smo vprašaliin. Medtem ko nam Kaja na vprašanje ni odgovorila, pa Anja in Tjaša menita, da se Gregor ne bi kar tako umaknil.»Žal ne vem, zakaj je to naredil. Mogoče je imel vsega preprosto dovolj in se je odmaknil od vsega. Mislim pa, da ima dober razlog za to,« je pojasnila Anja.»Gregor se nebi nikoli umaknil iz instagrama ali pa katerega koli drugega socialnega omrežja zaradi pritiska ali pa česarkoli. Je samozavesten in močan moški. Jaz predvidevam, da edini razlog je, da mu je instagram umaknil račun in verjamem, da bo hitro nazaj,« pa je napisala (nelektorirano) Tjaša.In izkazalo se je, da ima Tjaša prav. Gregor se je po celodnevni drami vendarle oglasil na bratovem instagramu in pojasnil, kaj se je zgodilo: »Marsikaj, kar slišim ni res. Resnica je, da so mi zaprli profil za 24 ur zaradi neke prijave. Ne vem, kaj se je zgodilo, in verjamem, da ga kmalu dobim nazaj.« Profila nato ni dobil nazaj, ker naj bi kršil pravila instagrama. Svojim sledilcem pa se je oglasil z novim profilom in v hipu prejel tisoč sledilcev.