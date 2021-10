Oglasil se je Gregor Čeglaj, to je povedal o ocenjevanju deklet

Splet je včeraj znova zakuril Gregor Čeglaj, nesojeni sanjski moški, ki je v oddaji pri Peru Martiću z 1 do 10 ocenjeval znane Slovenke. Te so bila nad opazkami naravnost zgrožene.

Čeglaj je pozneje na instagramu povedal, da je »kot iskren človek, ki vedno pove točno to, kar misli, to tudi naredil, marsikomu pa to ni všeč«. Nato pa je predvajal tudi odsek oddaje, v katerem sta z Martićem poudarila, da »če ženski, da oceno 1, to ne pomeni, da je grda«, temveč da je to pač njegov okus.

»Sem človek brez dlake na jeziku, če me kar koli vprašaš, ti odgovorim brez dlake na jeziku. Nikomur mi ni težko povedati v obraz, kaj mislim, v tej igri sem ocenjeval ženske od 1 do 10. Vsaka ženska je lepa, vredna, lahko ima 10 ali 20 kilogramov več ali premalo.« Poudaril je, da kakšna morda njemu ni všeč, nekomu drugemu pa je. »Očitno se Slovenija ne more sprijazniti s tem, kaj jaz mislim.«

Priznal je še, da se verjetno večina medijsko znanih Slovencev ne bi spuščala v to ali pa bi vse ocenila visoko. Poudaril je, da ni želel nikogar užaliti, je pa priznal, da je bil nekoliko nespoštljiv pri Rebeki Dremelj, za katero je rekel, da je »kobila«.

Dotaknil se je tudi burnega odziva Pie in Ane, ki sta se v šovu potegovali za njegovo pozornost. »Ana je od konca šova naredila toliko podlih stvari, da lahko zanjo res rečem le –16. Glede Pie pa ... Ne bom se spuščal na ta nivo in komentiral, kaj vse so govorile o meni na različnih kanalih. Mislim, da vsakdo, ki je v zadnjih treh mesecih spremljal medije, ve, o čem govorim.« Pravi tudi, da bi brez težav vsem ženskam svoje opazke povedal tudi v obraz. »Moje mnenje ni vredno nič, ne vem, zakaj bi se kdor koli zaradi tega slabo počutil.«