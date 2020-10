Oglasil se je Bobovnik, poglejte, kaj je povedal

Preberite tudi: Kdaj maske na prostem in kdaj ne

Odločitev vlade, da bo treba odslej nositi masko tudi zunaj, je del prebivalstva razjezila, med drugim tudi enega od uporabnikov twitterja, ki ga zanima, ali obstaja kakšna znanstvena razlaga za to, da mora zunaj nositi masko.Oglasil se je upokojeni TV-voditelj, ki je uporabnika opozoril na scenarij kolapsa zdravstvenega sistema. »Znanstvena razlaga pravi, da en zdravnik na intenzivnem oddelku lahko skrbi za 1,7 bolnika. V teh dneh eden skrbi za 20 bolnikov. Bi raje umrli (pa vam tega seveda ne želim) v šotoru, telovadnici, vojaški bolnici, čakalnici ...?«Od današnjega dne so v statističnih regijah, kjer število novookuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev, zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezne tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih.