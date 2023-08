OFEM zaključili s plesom: poglejte, kdo od znanih je bil tam (FOTO)

Z veliko zabavo na Trgu svobode v Mariboru se je zaključil olimpijski festival evropske mladine (OFEM), ki je v mestu ob Dravi trajal teden dni in velja za največji športni dogodek pri nas. Mesto je na trinajstih prizoriščih združilo enajst športnih disciplin, nekatere med njimi so bile organizirane prvič, kot je denimo rolkanje. Naši mladi športniki so skupaj osvojili devet medalj, od tega dve zlati, dve srebrni in pet bronastih, med 48 državami, ki so sodelovale, pa so se zavihteli na 17. mesto. Karavana se po enotedenskem dogajanju seli v Severno Makedonijo, v Skopje, Maribor pa je po besedah organizatorjev letvico postavil zelo visoko.

Plesalo se je pozno v noč v družbi DJ Maynamica, direktorice festivala Nataše Ritonja, predsednika EOK Spyrosa Capralosa, župana Maribora Saše Arsenoviča in maskote Foksija. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Ambasadorja Filip Flisar, ki je snel zastavo na koncu prireditve, in Tim Kores - Kori, avtor himne OFEM 2023.

Evropski športniki do 18 let so napolnili mariborske ulice in trge ter se na osrednji prireditvi na Trgu svobode poslovili od OFEM 2023.