Odziv Davida Milosavljevića po obtožbah Omarja Naberja: »Nekateri so vedno žrtve«

Pisali smo, da se je slovenski pevec Omar Naber znašel v središču incidenta, ki so ga, kot pravi, sprožile senzacionalistične taktike spletnega ustvarjalca Davida Milosavljevića. Naber razkriva, da je bil gost v njegovem intervjuju, a se je, kot pravi, izkazalo, da je bil pogovor namerno prirejen, da bi sprožil spletno blatenje in viralnost na račun njegovega imena.

Kaj je rekel Omar Naber? »Če kdaj kakšno punco povabim na obisk, ima 100 plus točk, če se takoj prime enega dela, kar koli že to je,« je razkril pevec in dodal, da ga dekle, ki denimo vzame metlo, če vidi, da je po tleh malo prahu, takoj kupi. Všeč mu je tudi, če zloži oblačila, ki ležijo tam nekje. Ob tem je poudaril, da mu seveda nobena ni dolžna tega storiti.«

Naber je prepričan, da pogovor z Milosavljevićem, »ni bil intervju, temveč namerno sprovociran 'spodrsljaj' in nastavljena past«, in trdi, da je Milosavljević njegove izjave izrezal iz konteksta ter jih serviral na način, ki je sprožil obsojanje in spletni linč.

Še več, Naber tiktokerju in izvajalcu spletnih vsebin očita: »Vse, kar dela, je zdraha na slovenski sceni,« pravi in meni, da spletni ustvarjalec svoje občinstvo hrani z lažmi, manipulacijami in izkrivljenimi izjavami.

Kaj na vse to pravi Milosavljević?

Davida Milosavljevića smo vprašali, kako se odziva na navedbe in ali je seznanjen s tem, da naj bi bilo več gostov nezadovoljnih z njegovim vodenjem in končnim izdelkom intervjuja.

Objavljamo celotni odziv:

»Lahko povem, da se lahko zelo hitro vidi, da nisem nikomur nastavil pasti, in nisem objavil ničesar izven konteksta. Na mojem YouTube kanalu se lahko vedno pogleda tudi celoten pogovor. Intervjuvanci se vedno sami, na lastno voljo, odločijo, kakšno izjavo bodo dali. Seveda imajo tudi možnost, da se kakšen kratek izsek iz intervjuja odstrani ali pa se v postprodukciji izbrišejo določene njihove izjave. Omar se za to možnost ni odločil.

Mi je pa pisal po objavi intervjuja s prošnjo, da naredim promocijo za njegov nastop. Ta njegov javni napad, devet mesecev po objavi intervjuja, ni nič drugega kot promocija lastnega nastopa prek zaničevanja drugega človeka.

Doslej sem imel 61 intervjujev in samo trije sogovorci so bili nezadovoljni, kar je nekako tudi pričakovan odstotek. Ampak pozor: niso bili nezadovoljni z intervjujem, temveč z odzivom publike na njihove izjave. Kot zanimivost: običajno so bili še opozorjeni na te izjave, za katere pa so vseeno želeli, da ostanejo v intervjuju.

Največkrat gre torej za ljudi, ki ne znajo priznati svojih napak in se viktimizirajo – so vedno žrtve, v smislu, da so vsi krivi za njihove izjave, sami pa odgovornosti ne prevzamejo.

Prosil bi, da si ljudje vzamejo pet minut časa in gredo čez moje ostale intervjuje in podkaste. Ni pošteno, da se zaradi nekaj negativnih osebkov napada moje celotno delo. Poleg intervjujev vodim tudi podkaste, kjer se pogovarjamo o bolj strokovnih temah, kot so motnje hranjenja, narcistični moški, pomen očeta pri vzgoji hčerke, bitka z rakom ...«