Odštevanje do Evrovizije: poglejte, kaj napovedujejo Ani Soklič

Evrovizijo 2020 so odpovedali zaradi pandemije koronavirusa, je pa skoraj da vse nared, da jo bodo izpeljali letos. V Rotterdamu bo v maju nastopilo 40 držav, med njimi tudi Slovenija. Slovenska pesem je bila letos izbrana na poseben način, zato bo našo državo zastopala Ana Sokolič s pesmijo Amen Glede na stavnico Eurovision World slovenski predstavnici ne kaže najbolje. Zadnje tedne ji namreč pripisujejo zgolj predzadnje mesto, 39. Je pa v zadnjih dneh malce napredovala in ji napoveduje stavnica 38. mesto. In kdo naj bi zmagal? Švica! Na stavnicah ji sledita Malta in Francija.