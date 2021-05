Odpeti gumbi Luke Mesca, poglejte, kaj se je pokazalo

Marko Bandellli z druščino (na fotografiji s prijateljema je skrajno desno) in Franc Breznik (selfi posnetek). FOTO: Twitter

Edina stalnica v življenju so spremembe. Tako venomer preizkušamo nove stvari in skušamo najti tisto, kar nam najbolj ustreza.V nedavnem nastopu poslanca državnega zbora, koordinatorja Levice, v Studiu City na RTV Slovenija, smo na njemu opazili nov dodatek. To je bilo mogoče, saj je imel zgornje gumbe srajce razpete, in tako se je v soju studijskih luči zasvetlikala verižica, zdi se – zlate barve.Kakšen se vam zdi njegov dodatek? ​Nakit med slovenskimi poslanci ni ravno redkost. Okoli vratu ga denimo nosi(SAB), dodatek pa smo opazili tudi na roki(SDS).