Odločena sta, da bosta zaščitila svojo edinko

Damjanovi se trenutno mudijo v Dubaju.

Radijska voditeljicaje podala zelo pomembno sporočilo, ki ga je v času agresivnih družabnih medijev dobro večkrat slišati.je rekla, da je na tej sliki vse videti tako, kot mora. Tudi moja frizura. Vendar je najpomembnejše to, da je ne obremenjujem s tem, kako mora biti vse do potankosti urejeno. Največ šteje sreča – in ta se ne skriva v filtrih, kar ji poskušam približati skozi različne objave. Ne uporablja družabnih omrežij, razume pa, da vsebine objavljamo na youtubu, kjer spremlja le tisto, kar je spodobno za njeno starost. V tem kontekstu mi je zelo všeč nova aplikacija, s katero ji lahko omejim delovanje interneta zgolj na vsebine, primerne otrokom, in tako me hčerkino brskanje po spletu ne skrbi več,« nas je seznanila z načini za zaščito otrok pred negativnimi vplivi moderne tehnologije. Taya, Niki in, ki so sicer veliki ljubitelji potovanj, so se pred nekaj dnevi opogumili in si po dveh letih privoščili oddih v oddaljenih krajih, tokrat so jo mahnili v Dubaj.»Po dveh letih premora, dveh nočnih poletih, neprespani noči, dveh PCR-testih v 48 urah. Celo malo smo se naspali in zato preživeli čudovit prvi dan. Potovati v teh časih ni lahko, je pa mogoče. Upoštevaš ukrepe, si na distanci in pričakuješ nepričakovano,« je vtise prvi dan strnila Taya.