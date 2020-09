Odlična naložba pri Hrvatih

Odslej bodo njihova poletja resnično domača. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Za nakup smo se odločili čisto po naključju.

Član priljubljenega narodno-zabavnega ansambla Svetlinje zadnja leta z družino počitnikoval na kolesih. Imajo namreč avtodom in z njim so se potepali, kamor jih je odpeljala domišljija. Radi potujejo, raziskujejo nove kraje, se ustavijo malo tu, se spočijejo tam. Odslej pa bodo njihove počitnice malce drugačne, vsaj poletne.Odločili so se namreč za nakup stanovanja na Hrvaškem. Bržkone so presenetili marsikoga od znancev. »Stanovanje smo kupili v bližini Novigrada. Za to lokacijo smo se odločili iz dveh razlogov. Blizu je do tja in od morja je oddaljeno le 300 metrov. Smo v bloku še z enajstimi stanovalci,« pravi Andrej. So se avtodoma in pohajkovanj naveličali? »Za stanovanje smo se odločili lani na morju, ko smo bili v prijetnem apartmaju, in takrat nas je prijelo, da bi imeli nekaj svojega, kamor bi se lahko pogosto odpravili. Za nakup smo se odločili čisto po naključju. V prvi vrsti je to zagotovo naložba, ki ne propada, pa še združimo prijetno s koristnim. Zato ni izključeno, da ne bomo še kdaj uporabili avtodoma,« pojasni.V naselju so se hitro udomačili. Veliko je drugih Slovencev, zato je zelo domače. Kako se bodo privadili, še ne morejo reči, saj gre za precej drugačno počitnikovanje. Prej so bili na več koncih, zdaj so vezani na enega. »Za zdaj nam ni žal in zelo uživamo. Da ni dolgčas, gre pripisati tudi temu, da smo se letos odločili za supanje. Najprej smo morali osvojiti to rekreacijo, zdaj pa smo aktivni in posebnega časa za žalost zaradi počitnikovanja na enem mestu ni,« pove glasbenik.