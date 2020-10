Odletel iz šova in se oglasil na instagramu

Čeprav je bil do zadnjega prepričan, da mu je uspel najboljši krožnik v letošnji sezoni Masterchefa, so se sanjerazblinile v trenutku, ko so sodniki prerezali njegov kiš. Hvalospevi, ki so jih pred tem peli njegovi prezentaciji, so bili pozabljeni, saj se je izkazalo, da je bila njegova pita v notranjosti surova in premočena. Sodniki so ga z vsemi topovi napadli in se čudili, kako je možno, da jim je postregel kaj takšnega.​Ko so Gašperja sodniki poslali domov, se jim je zahvali za priložnost in potrpežljivost, po oddaji pa se je oglasil še na instagramu, kjer se je zahvalil tudi vsem, ki so navijali zanj. »Res cenim vso podporo in prijazna sporočila, hvala.«