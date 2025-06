Odlazkov Veseljak dobiva resno konkurenco, na novem radiu tudi ta zvezdnica (FOTO)

Slovenija bo na dan državnosti dobila nov radio, ki bo vrtel izključno narodno zabavno, zabavno in frajersko glasbo. To je Frajer radio, ki bo s sloganom »prvi na vasi in v mestu« poslušalcem po vsej Sloveniji na voljo prek DAB+ omrežja, moderne mobilne aplikacije in na radiofrajer.si.

Tako očitno Radio Veseljak, ki je del medijske skupine Martina Odlazka in njegovih sodelavcev in je v Sloveniji najbolje znan po ogromni količini narodnozabavne glasbe in zabavne glasbe, dobiva resno konkurenco.

Za mikrofonom bo sedela Lucija Vrankar - Lucy, znana iz priljubljenega Japajade šova, ki bo to poletje iskala svojega frajerja v etru.

Lucija Vrankar - Lucy. FOTO: Lenart Jagodic

Simpatični in energični Lucy se bo v etru kmalu pridružil tudi sovoditelj, ki ima rad harmoniko in veselico. Lucy si želi, da bil preprost, nasmejan in poln energije. FOTO: Grega Hočevar

Lucy je sicer velika ljubiteljica harmonike in veselic: »Na veselicah se vedno zgodi kaj zabavnega. Od tega, da se zaradi glasnega petja in veselja lahko znajdeš na odru poleg Saša Avsenika do tega, da si s prijatelji skupaj z organizatorjem veselice po koncu tam nekje ob 5. uri zjutraj razdeliš še tisti zadnji pomfri, ki je ostal… Najbolj pa mi je v spominu ostala veselica, ki se je zgodilla v mojem domačem kraju. Gostili smo Evropsko prvenstvo v ročni košnji trave in obiskalo nas je 150 tekmovalcev iz sedmih držav. Po koncu tekmovanja je - seveda - sledila veselica. Kljub temu, da se nismo poznali in, da je bilo sporazumevanje zaradi različnih jezikov malo oteženo, smo vseeno vsi skupaj peli in plesali ter se veselili ob poskočnih ritmih polke.« Dodaja, da jo slovenska glasba spremlja že od otroštva. »Z njo smo si popestrili vsak rojstni dan, vsako obletnico, praznik ali pa samo preprost poletni večer. Slovenska glasba je del moje kulture, običajev in navad. Se mi zdi, da mi besedila in melodije še bolj sežejo v srce, ker so napisane od Slovencev za Slovence. Rada jo poslušam in prepevam,«.

Ob tem je novopečena radijska voditeljica razkrila tudi svojo najljubšo pesem: »To je Visoko nad oblaki, ki jo v originalu poje Ansambel Lojzeta Slaka. Spominja me na dni, ki sem jih preživela nad oblaki, ko sem opravljala poklic stevardese. Takrat sem si to pesem velikokrat predvajala, saj je v meni vzbudila spomin na moj dom.«

Novi radio cilja na mlade po duši, ki imajo radi frajersko narodnozabavo glasbo

Programski direktor novega radia je David Irgolič. Prepričan je, da narodnozabavna glasba še zdaleč ni rezervirana samo za starejše, tako kot tudi izraz frajer ni samo za mlajše - radio bo tako ciljal na mlade po duši, ki imajo radi frajersko narodnozabavo glasbo, veselice in dobro voljo.

»Naš cilj je ustvariti vsebino, ki bo nagovarjala tako mlade po letih kot tudi mlade po duši – vse, ki iščejo pristno domačnost in sodoben urban radijski utrip. Radio je most med tradicijo in sodobnostjo, med bogato glasbeno dediščino in prihodnostjo. Naš cilj je biti prvi na vasi … in v mestu,« je razkril Irgolič.