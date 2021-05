Odkorakala iz šova in razkrila resnico o dekletih

Lea Zupančič. FOTO: Pop TV

V resničnostni šov Sanjski moški je 20-letnaprišla v drugem valu, tam ostala 12 dni, potem pa zavrnila. Kot pravi v pogovoru za Slovenske novice, je starostna razlika prevelika, poleg tega pa je morala oditi še, s katero sta se odlično razumeli.Kaj je iz šova odnesla? Prijateljstvo, izkušnjo, denar ... Ko je vstopila v šov, je povedala, da poljubi na prvem zmenku odpadejo in da si želi zvezo, v kateri bi prevladovala spoštovanje in zvestoba. V šovu se je sicer že večkrat zgodilo, da se je kakšna kandidatka strastno poljubljala z Gregorjem na prvem zmenku. »Po mojem nobena ni iskrena. Tam pravijo, da je ta in ta prišla zaradi samopromocije. Vse smo prišle v šov zaradi promocije,« je povedala Lea, ki se je po šovu vrnila na staro delovno mesto.In s kom je ostala prijateljica? Katere kandidatke so najpodlejše?