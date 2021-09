Oddaja Zlati ključi bodo odslej v rokah mlade misice

Na TV3 je nedavno prišlo do spremembe pri vodenju zabavne popotniške avtorske oddaje Zlati ključi. Zasnovala in vodila jo je prikupna Ingrid Ulaga, v njej pa so gledalci v zabavnem popotniškem raziskovalnem kvizu odkrivali slovenske kraje, spoznavali naravne znamenitosti in zanimivosti, krajevno zgodovino, kulturno in etnološko dediščino, turistično ponudbo, legende in mite, tudi zanimive sogovornike, hkrati pa reševali uganke, povezane s konkretnim krajem. A Ingrid Ulaga je nedavno odšla v tujino, kamor se je preselila njena mama, očitno pa v tujini godi tudi njej, saj bo tam ostala dalj časa. Na TV3 so za vodenje oddaje Zlati ključi angažirali Asjo Pivk, letošnjo tekmovalko Miss Earth Slovenije, ki je že sodelovala v ekipi in skrbela za objave na družabnih omrežjih. Zdaj pa se bo prvič preizkusila kot voditeljica oddaje, v kateri vsak teden od ponedeljka do srede predstavljajo eno slovensko občino.



Prvo snemanje oddaje Zlati ključi z Asjo na čelu je bilo v Divači. Pivkova zase pravi, da je ambiciozna, zgovorna in vedno nasmejana. Že kot deklica je sanjarila o tem, da bi nekoč vodila svojo oddajo in stopila na manekenske piste. In oboje se ji je uresničilo. »Sicer pa mi besed skoraj nikoli ne zmanjka, prav tako bi lahko rekla, da se hitro znajdem v vsaki situaciji in rada sprejemam nove izzive,« pravi Pivkova, ki obožuje družino in iskrene ljudi pa tudi modo. Ta jo spremlja na vsakem koraku, zato se je letos prijavila na lepotno tekmovanje Miss Earth Slovenije 2021, v katero je vložila veliko sebe. »Ker sem že po naravi oseba, ki ima rada nove izzive, sem komaj čakala, da se preizkusim v številnih novih. V enem od njih sem prepričala z lastnim ognjičevim mazilom, ki sem ga poimenovala Ogas in je sestavljeno iz črk mojega imena, ima pa tudi zdravilne učinke. Predstavila sem se tudi kot baletka, saj sem plesala balet 14 let, zdaj pa svoje znanje že prenašam na mlajše balerine, ki me oplajajo s pozitivno energijo,« pravi Pivkova, ki se nadeja, da se bo uvrstila tudi v finale Miss Earth Slovenije, za katerega prav zdaj poteka glasovanje.

