Od Vojne zvezd do vzgojitelja v Pacugu

je človek, ki ga privlačijo izzivi. Lahko bi rekli, da več izzivov ko je pred njim, bolj je zadovoljen. Zdaj se tisti, ki ga poznajo, šalijo, da se je iz vesolja vrnil med vzgojitelje. Andrei je namreč igralec, ki je nastopil v zadnjem delu serije filmov slovite Vojne zvezd.Borilne veščine so mu blizu, saj je lansko leto prostovoljno služil tudi vojaški rok in postal pogodbeni rezervist in pripadnik 71. generacije PSVR. Za prostovoljno služenje vojaškega roka se je odločil zato, da doživi nekaj novega, se potisne iz cone udobja in pridobi novo znanje ter sposobnosti, ki mu bodo prišli prav v vsakdanjem življenju in pri prihodnjih vlogah. Izkušnja je bila res neverjetna, saj so v sklop urjenja sodili tudi metanje ročnih bomb, streljanje z avtomatsko puško, polet z vojaškim helikopterjem na Nanos, pohod nazaj do vojašnice z zvrhanim nahrbtnikom opreme in še marsikaj drugega. Letos poleti pa se je znašel v vlogi vzgojitelja, in sicer je teden dni preživel v otroškem letovišču Pacug.»Kot otrok sem tam preživljal deset dni vsako poletje na letovanjih, ki jih je organizirala Zveza prijateljev mladine Vič Rudnik. Vedno sem se imel super in komaj čakal naslednje počitnice. Zato se zdaj že deset let tja vračam tudi kot vzgojitelj prostovoljec,« pravi. Kot vzgojitelj skrbi za skupino desetih otrok. »Za to, da na letovanju v Pacugu sodeluješ kot vzgojitelj, ne potrebuješ kakšne posebne izobrazbe. Treba je izpolniti prijavo na ZPM, nato pa se udeležiš izobraževalnih delavnic in vikend seminarja v samem letovišču. Če gre vse po sreči, te nato pedagoški vodja ene od izmen povabi v svojo ekipo. Program letovanja vzgojitelji oblikujemo skupaj s pedagoško vodjo izmene. Vsak pripravi nekaj popoldanskih delavnic in kakšno večerno animacijo. Pripravil sem na primer delavnico o tem, kako nastane film, igralsko delavnico, izdelavo papirnatih letal, družabne igre … Pri vodenju skupine gre za veliko odgovornost. Poskrbiš za to, da skupina lepo in varno preživi letovanje, pomembno in odgovorno se mi zdi tudi, da si jim nekakšen vzor. Želim si in trudim se biti dober zgled,« pravi.Prizadeva si, da se imajo otroci vsaj tako lepo, kot se je imel sam, in mu ni težko, saj pravi, da je še vedno tudi sam velik otrok. Teden je poln vragolij v morju, športnih aktivnosti in aktivnega druženja. Ogromno mu pomeni, da lahko prispeva k temu, da se imajo otroci na letovanjih lepo.