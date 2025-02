Dejan Zavec se je spopadel s strahovi

Trinajst minut, a toliko sporočil in spominov na vse bitke, vzpone in padce. Na noro strast in predanost, ki sta Dejana Zavca pripeljali do vrha. V Mariboxu v Mariboru so predstavili projekcijo kratkega filma 13. runda, ki skozi poetično filmsko pripoved prikazuje težko otroštvo in mladost enega najuspešnejših slovenskih boksarjev.

Film v režiji Gašperja Pavlija je bil premierno prikazan na Festivalu slovenskega filma 2024 v Portorožu in je uvod v projekt celovečernega filma o Zavčevem življenju.

Podprl ga je tudi Tomaž Barada, ikona borilnih športov pri nas, danes pa predsednik Športne zveze Maribor in podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije. FOTO: MEDIASPEED.NET

Režiser Gašper Pavli s partnerico Evo Pavli FOTO: MEDIASPEED.NET

Zgodba prepleta biografske fragmente in simboliko, po kateri mitski kurent v ključni, trinajsti rundi boksarskega dvoboja predstavlja obračun s preteklostjo in notranjimi strahovi. Projekciji je sledil pogovor z Dejanom Zavcem, režiserjem, scenaristom Martinom Horvatom in producentom Alešem Pavlinom, ki so osvetlili ozadje nastanka filma in pomen simbolike v zgodbi.

»Vsak poraz in vsaka zmaga sta le ena stopnica na dolgi življenjski borbi, ki jo bijemo vsi. Končni cilj je osvoboditev notranjih strahov in ovir, kar nam da upanje in moč, da postanemo najboljša verzija samega sebe. Dejan Zavec s svojo življenjsko potjo pooseblja to sporočilo,« je povedal režiser.

Za film o navdihujoči športni in življenjski zgodbi je bilo veliko zanimanja, gledalci so napolnili dvorano do zadnjega kotička. FOTO: MEDIASPEED.NET

S filmom sporočajo, da sta vsak poraz in vsaka zmaga le ena stopnica na dolgi življenjski poti. FOTO: BSF

»Sporočilo filma je upanje. Vsi se moramo boriti v življenju. In po dvanajsti rundi pride trinajsta. Ki traja, traja ... Tako dolgo traja, da nam ni treba več šteti. Ampak takrat se šele začnejo prave bitke. Soočenje s samim sabo. Upam, da bo kdo po ogledu tega filma našel upanje in zavedanje, da lahko svojo usodo spreminjamo sami,« je po premieri povedal Zavec, ki se je moral v zgodnjem otroštvu soočiti s težkimi situacijami, kot sta bila alkohol in nasilje v družini.

K sebi ga je pozneje vzela teta, svojo svobodo in odrešitev pa je našel v treningih boksa. »Sporočilo filma je, da če je uspelo meni, lahko uspe vsakemu,« doda. Film so snemali tudi v Zavčevi rojstni hiši v Trdobojcih, ring so postavili v Tamovi hali.