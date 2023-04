Očitno ne tako super par: zabrusila mu je: »Ko te j***!« (FOTO)

V šovu Super par je bil eden od skupnih izzivov zelo zahteven za sodelujoče. Pari so morali drug drugega peljati s samokolnico, se splaziti skozi rov, skakati v vreči, na koncu pa sestaviti srček.

Napetosti med pari ni manjkalo, Žanet in Timi sta se konkretno sprla.

»Zakaj si slabe volje,« jo vprašal Timi, Žanet mu je odvrnila: »Daj mi mir!«

Nato je Timi nadaljeval: »Zakaj se sedaj tako obnašaš? Nekaj ti ne gre, pa bi najraje, kaj? Domov, pa v Maribor na vlak … daj, sprejmi kritiko.«

No, to je Žanet dokončno razkurilo in je jezno odšla, prej pa še Timoteju navrgla: »Ko te j***!«

Žanet in Timi sta se konkretno sprla. FOTO: Voyo