Slovenskega pevca obtožujejo, da je kopiral Taylor Swift

oziroma, ki si je po razhodu s Poskočnimi muzikanti nadel novo umetniško ime, za katero je zaslužen tudi, je v življenju obrnil nov list. Javnosti je namreč predstavil svojo prvo avtorsko skladbo z naslovom Nenormalno lepo.Ustvarili so jo tisti, ki so najboljši v svojem poklicu in so se pri nas že ničkolikokrat zapisali kot prave legende. Za melodijo je poskrbel, ki gre po očetovih stopinjah in je na dobri poti, da postane eden najplodnejših slovenskih avtorjev. Pod besedilo se je podpisal znani hitmejker, ki z Dejanom sodeluje že dolga leta. Del sebe je v besedilu pustil že omenjeni Jan Plestenjak, medtem ko jev glasbenem studiu poskrbel, da je bilo vse, kot mora biti, za aranžma je, med drugim, poskrbelVideospot za omenjeno pesem pa je Dejan Dogaja prvič objavil dan po velikonočnem ponedeljku, v dveh dneh je zabeležil že skoraj 20.000 ogledov. Posneli so ga v produkciji Globus videos, kot režiser se je pod njim podpisal. Snemanje je bilo nadvse zahtevno že zaradi tega, ker je Dejan v njem igral kar dve različni vlogi – starega, vsem poznanega zaradi irokeze, ki ponazarja preteklost, in novega, ki predstavlja prihodnost.Ker si je v treh snemalnih dneh kar tridesetkrat razdrl in spet postavil irokezo, pa so za potrebe snemanja povabili k sodelovanju kar dva njegova dvojnika. Čeprav je pesem doživela izjemno dober odziv pri Dejanovih oboževalcih in je dobil nemalo pohval, pa je ogled videospota mnoge tudi malce razočaral, saj gre očitno za plagiat videospota, za pesem You belong with me. Tako začetek kot tudi konec sta skoraj povsem identična. Nekateri so ga zato že pobarali, da upajo, da ne bo imel težav z avtorskimi pravicami. Dejan pa za zdaj tega ne komentira. Zagotovo pa v videospotu ni mogoče spregledati lepe punce, ki jo Dejan vabi na zmenek. Gre za skrivnostnoSicer pa je mogoče videti še nekaj tesnih Dejanovih prijateljev pa tudi člane laške godbe na pihala, s katerimi je na odrih preživel veliko časa. Pa še eno dekle je imelo prste vmes pri snemanju. Vizažistka je bila namreč, znana glasbenica, tudi vodja Ansambla Slovenke. Dejan je ob tem, ko je med poslušalce poslal skladbo Nenormalno lepo, povedal: »Lahko rečem, da je ta skladba prelomnica v moji karieri, zato upam, da jo bodo tudi poslušalci vzeli za svojo.«V njegov uspeh močno verjamejo tudi člani Dogaja banda, ki ga je premierno predstavil skupaj s prvo skladbo. »To so štirje mladi fantje iz Notranjske in Primorske, in sicer, učitelj razrednega pouka in multiinštrumentalist, ki se je na slovenskih odrih že večkrat dokazal kot izjemno zanesljiv glasbenik,, vzgojitelj predšolskih otrok in kitarist, ki v ekipi skrbi za zvrhano dozo humorja,, študent tolkal na akademiji za glasbo v Ljubljani in svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, ter, študent fakultete za šport in hkrati edini v skupini, ki se lahko pohvali s svojim izklesanim telesom,« fante, s katerimi si bo v prihodnosti delil odre, opiše Dejan.»Želim si le, da se bomo kmalu spet lahko družili in zabavali na koncertih. Takrat vam obljubim, da bomo jaz in moj Dogaja band poskrbeli za najboljši žur in se imeli nenormalno lepo, ko bomo skupaj peli do jutranjih ur,« strne želje Dejan Dogaja.