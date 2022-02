Rebeka Dremelj se je na ganljiv način poklonila očetu

Za pevko Rebeko Dremelj je dolga in uspešna karierna pot, ki jo je začela kot miss Slovenije. Dvajset let je že prepoznaven obraz na slovenski sceni, a pravi, da ji brez podpore njenih najbližjih to gotovo ne bi uspelo. Za vse, kar je dosegla v zadnjih letih, je hvaležna tudi svojemu ljubljenemu očetu Dragu. Včeraj je namreč praznoval okroglih sedemdeset let, ob tem pa se mu je pevka poklonila na prav poseben način.

»Ne bom pozabila, kako si me dvakrat na teden vozil na manekenski tečaj v Celje. V avtomobilu si imel na akumulator prevezano televizijo in si na parkingu dve uri, medtem ko si me čakal, gledal formulo 1. Danes si mladina težko predstavlja, kako je bilo to videti. Ne bom pozabila, kako zelo si mi šel na živce, danes pa sem ti neverjetno hvaležna, ko si dva dni spal v Umagu na parkingu pred mojim apartmajem, na ATP-turnirju, kjer sem delala kot hostesa, samo da si videl, kje, s kom in kako se družim. Bila sem stara komaj 15 let. Pustil si mi sanje, pomagal si mi jih uresničevati, vendar ne za vsako ceno. Vedno si se moral na lastne oči prepričati, da bo vse v redu z mano,« se časov, ko jo je oče pazil kot punčico svojega očesa, spominja Rebeka.

Ponosen je bil tudi, ko je zmagala na izboru za miss Slovenije in ko je pela na Evroviziji. Preplavljena s čustvi je priznala, da se rada spominja vseh njunih skupnih trenutkov, predvsem pa je ponosna, da je njen oče tako poln ljubezni do svojih vnukov. »Radi imajo babico, a dedi je zunajserijski,« v smehu doda Rebeka, ki je očetu ob njegovem jubileju zaželela srečno in dolgo življenje, v katerem bi s svojimi najbližjimi ustvaril še veliko spominov.