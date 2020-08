Ocenili stil oblačenja Janševih ministrov: Obupno

Nekdanja poslanka LMŠ: Ne želijo si kvalitetnih oblačil, raje bi lizing za passata

, svetovno znani slovenski oblikovalec prestižnih jaht, je objavil fotografijo vladeki je bila posneta ob zaprisegi marca letos, in ministrom navrgel nekaj stilskih nasvetov. Mnogi so se pod objavo strinjali, da so ministri na ušesih presedeli učno uro pravil oblačenja funkcionarjev, a da po drugi strani v vladi niso zaradi modnih revij, temveč »da odlično vladajo in rešujejo življenja«.{/facebookpost}In kaj je Lenarda razjezilo? Njegov zapis objavljamo v celoti (nelektorirano).»Nikoli se ne nosi oba gumba na suknjiču zapeta, nikoli, nesrečniki brez osnov kulture oblačenja. Pa tiste predolge hlače, kaj je to? Pa predsednik vlade z gležnarji na obleko in dajmo, zavihajmo zraven še hlačnico, da jih pokažemo? In oni možakarji s prekratkimi srajčnimi rokavi, ki jim jih je suknjič pogoltnil? Pa oni ceneno svetlo rjavi čevlji levo, na formalno modro obleko, kaj smo tam želeli? Tudi beige čeveljcev na črno obleko ne, za božjo voljo! Pa iz kakšnih rovt ste vi prilezli? Iz »boja na požiralniku«? A tale revšna naj mene predstavlja? Sram me je,« je zapisal eden najboljših, če ne kar najboljši navtični oblikovalec na svetu, izpod prstov katerega prihajajo najbolj ekstravagantne, mondene in najmodernejše megajahte na svetu.Pod objavo so se zvrstili številni komentarji. Med njimi tudi nekdanja poslanka LMŠ, ki je mimogrede končala srednja šolo za oblikovanje in fotografijo in je po izobrazbi industrijska oblikovalka. Zapisala je, da med poslanci in ministri ni zanimanja za kulturo oblačenja in da se nihče z željo po nasvetu niti ne obrne na protokolarno službo. Zapis objavljamo v celoti (nelektorirano):»Uslužbenke protokolarne službe niso njihove mamice, da jim bodo pred šolo počesale laske, pregledale zobke in zapele gumbke. One jim pri takih fotografiranjih bolj kot ne zgolj povedo, kam se naj postavijo. So pa na voljo vsem funkcionarjem, tako poslancem, kot tudi ministrom in državnim sekretarjem za izobraževanja o bontonu in protokolu. Na spletišču DZ smo imeli tudi brezplačno dostopno gradivo na to temo. A najprej mora politik zaznati oziroma se zavedati, da ima na tem področju manko. Potem pa jih mora na protokol poklicati in se dogovoriti katera znanja točno želi usvojiti. Žal je že ga.enkrat povedala, da se je to zgodilo le nekajkrat. Gospodje (in gospe) imajo namreč o sebi večinoma zelo visoka mnenja. Pa še to ... vsi poznamo tisto 'legendarno' izjavo, da s tremi jurji ne more preživeti. Povsem razumem reakcije ljudi. A dejstvo je, da se cena kolikor toliko kvalitetnih in spodobnih, ukrojenih moških oblek začne nekje pri jurja. Za začetek potrebuje vsaj tri, štiri. Elegantni usnjeni čevlji od vsaj 100 dalje. Kvalitetne srajce takisto, kje so še kravate, plašči ... ti gospodje imajo plačo kot Pahor, pustimo bruto bruto cifre, ki krožijo. Na račun dobijo okrog tri jurje. In namesto, da bi investirali v kvalitetna oblačila, vsaj par kosov, in tečaj protokola in bontona, raje vplačujejo lizing za passata ...«