Oče Tima Novaka odpel sedem nedrčkov v zgolj eni minuti (FOTO)

V novi epizodi zabavne oddaje Moj dragi zmore so se tekmovalci znova preizkusili v nenavadnih izzivih, polnih smeha in presenečenj. Eden izmed izzivov pa je poskrbel za glasen smeh v studiu.

Oddaja Moj dragi zmore se je po več kot desetletju vrnila na televizijske zaslone na Planet TV. V novi sezoni, ki se je začela 8. marca 2025, lahko spremljate štiri pare, ki so tudi v resničnem življenju v zvezi. Ženske stavijo na sposobnosti svojih partnerjev v različnih izzivih, moški pa se trudijo te stave upravičiti. Voditelja Nina Osenar Kontrec in Miha Brajnik, ki sta oddajo vodila že pred desetimi leti, sta se vrnila tudi v tej sezoni. Pridružila se jima je asistentka Monika Čavlović, nekdanja Miss Earth 2023 in študentka psihosocialne pomoči. V vsaki oddaji se štirje pari potegujejo za glavno nagrado, pri čemer ženske stavijo na sposobnosti svojih partnerjev v različnih izzivih, moški pa se trudijo te stave upravičiti.

Tekmovalec Boštjan, ki ga je širna Slovenija spoznala že v šovu Kmetija, ko je na posestvu obiskal sina Tima Novaka, se je moral s prevezo na očeh in zgolj eno roko lotiti naloge, ki zahteva hitrost in spretnost. Odpeti je moral deset nedrčkov v eni minuti. Različni sistemi zapenjanja in višine modrčkov so mu nalogo dodatno otežili, a kot je sam namignil, mu tovrstni izzivi niso popolnoma tuji. V šestdesetih sekundah mu jih je uspelo odpeti sedem.

FOTO: Planet TV, zaslonski posnetek

»Imate veliko prakse na tem področju?« je Boštjana nagajivo povprašal Miha Brajnik. »Mogoče,« je skrivnostno odvrnil tekmovalec in razkril, da kot tetovator pogosto dela na golih hrbtih deklet. »Samo takrat se same slečejo, ne pridejo pa reči: Boštjan, mi lahko odpreš?« se je pošalil.