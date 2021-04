Obraze spreminja v slike

Za tako izvirne poslikave porabi veliko časa.

Osnove ličenja je spoznala med šolanjem.

Mlada umetnicas Pragerskega svoj nesporni talent razvija v poslikavah obraza. Dopolnjuje ga z izvirnimi idejami, spretnostjo in vztrajnostjo, ki so potrebne za takšno delo. Katja, ki šteje komaj 23 let, je svojo likovno nadarjenost kazala že v osnovni šoli, njene otroške risbice so razveseljevale prijatelje, pa tudi učitelji so bili navdušeni. Seveda pa za dekle ni nič nenavadnega, če ji je všeč ličenje. Tudi Katji je vedno bilo, zato je po osnovni šoli izbrala poklic kozmetične tehtnice. Prav tam je spoznavala osnove ličenja, ki je pozneje preraslo v poslikavo obraza.Katja je začela slikati na svojem obrazu. Sedla je pred ogledalo in slikala, nastale so prave umetnine. Ko so njeni sledilci na instagramu in facebooku videli njeno delo, so jo iskali za slikanje obraza ob različnih priložnostih. Zdaj ima mnogo dela pred novim letom, pred nočjo čarovnic, v pustnem času, ko jo povabijo, da slika otroške obraze. Zelo rada se odzove vabilu na rojstne dneve, kjer otroci uživajo v novih likih, v katere jih spremeni. Tudi za valentinovo ima veliko dela. Še vedno je njena največja ljubezen ličenje. Vesela je, ko je nevesta lepo urejena in sije tudi zaradi njenega izvirnega ličenja ali da so žene in dekleta še bolj samozavestne. Pri delu uporablja vodne barve, za senčenje pa paletke in čopiče. Pravi, da ne ve, koliko časa porabi, najpomembneje je, da je nekaj posebnega, in to tudi drži.