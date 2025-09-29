Žan Serčič presenetil oboževalke (FOTO)

Žan Serčič, eden najbolj predvajanih slovenskih izvajalcev, je letos obeležil kar dva velika mejnika. Maja je praznoval 30 let, vse leto pa je že na turneji po Sloveniji, s katero zaznamuje 15 let glasbene poti.

Turneja je vrhunec doživela v teh dneh v Križankah, kjer je Štajerec, ki se je zaradi ljubezni do glasbe preselil v Ljubljano, zaključil koncertno praznovanje 15-letnice kariere.

S prihodom na balkon je presenetil oboževalke.

Med sprehodom do odra si je marsikatera izborila selfie z Žanom.

»Drugič stati na odru polnih Križank, ki več kot dve uri pojejo tvoje pesmi ter dajejo srce in dušo, je res neprecenljivo. Boljšega vrhunca turneje 15 let navdiha, z razširjeno glasbeno zasedbo in godalnim kvartetom, si sploh ne bi mogel zamisliti,« je Serčič strnil vtise po koncertu, na katerem je s svojim odrskimi spremljevalci nanizal 26 avtorskih pesmi in zapel pesem Bamboleo kot poklon skupini Gypsy Kings.

Izborile nepričakovani selfie

»Ne bomo veliko počivali, saj smo že ogreti za nastope, ki sledijo do konca leta: 8. novembra prihajamo v Maribor, v Kostanjevici na Krki lahko z nami zapojete 15. novembra, potem bo pa že kmalu veseli december,« še pravi. V Križankah se je sprehodil od svojih prvih glasbenih izdaj do aktualne Kamasutre, občinstvo popeljal v svoje otroštvo, pa na šov Slovenija ima talent in čez svoje ključne glasbene prelomnice.

Družbo so mu delali vrhunski in izkušeni glasbeniki.

Prijeten ambient Križank, ki so upravičeno eno najbolj priljubljenih koncertnih prizorišč, je izkoristil tudi za romantičen sprehod z balkona, mimo občinstva in vse do odra, najbolj pogumne in pripravljene oboževalke pa so si ob tem izborile nepričakovani selfie.