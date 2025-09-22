Oboževalke v šoku! Slovenski pevec pokazal svojo lepo izbranko (FOTO)

Naš 30-letni pevec in »mojster romantike« Žan Serčič je očitno zaljubljen do ušes. Tik pred koncem turneje 15 let navdiha v Križankah, s katero je proslavil svojo 15-letno kariero in izdal drugi koncertni album, je pokazal svojo ljubezen. Novica bo med Žanovimi oboževalkami, ki polnijo koncertne dvorane, zagotovo poskrbela za pravi mali šok.

Žana in njegovo skrivnostno dekle smo opazili na kar dveh koncertih v Ljubljani. Med množico se nista skrivala – nežno sta se objemala in si izmenjevala poljube. Videti sta bila kot prizor iz njegovih romantičnih balad, s katerimi navdušuje poslušalce.

Žan Serčič z dekletom in prijatelji glasbeniki. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Ko smo se obrnili nanj z vprašanjem, kako je ime njegovi postavni svetlolasi izbranki in ali bo o ljubezni povedal kaj več, nam Serčič ni odgovoril. Morda tudi zato, ker želi svojo srečo še malce obdržati zase.

15 let glasbe, nova poglavja

Žan Serčič je letos praznoval 30. rojstni dan in 15-letnico kariere, ki jo je začel pri komaj 15 letih v oddaji Slovenija ima talent. Lani je prvič napolnil Križanke, čustva so bila na vrhuncu, letos pa bo znova zavzel oder, in sicer čez nekaj dni.

»Glasba bo vedno moja prva ljubezen in spremljevalka do konca življenja. Ampak … želim si ustvariti družino. Biti oče. Dati naprej vse, kar sem se naučil do zdaj. Ne mudi se mi, a to je želja, ki jo nosim s sabo v trideseta,« je nedavno razkril naši novinarki. Več v članku Žan Serčič: Želim si družino

Žan je bil sprva del ekipe Jana Plestenjaka kot kitarist na njegovih koncertih, danes pa samostojno polni dvorane. V kratkem bo izdal novo živo ploščo, pripravlja tudi studijski album. Zdi se, da njegova romantična duša zdaj še bolj sveti, morda prav zaradi nove ljubezni.