Oboževalci norijo: Indira odvrgla nedrček (FOTO)

Simpatična tekmovalka šova The Biggest Loser, ki je pred dvema letoma sodelovala v finalu tega šova, je s svojim fantomodšla v Bovec. Tam raziskuje lepote slovenske pokrajine in uživa v kulinaričnih dobrotah. S svojim dragim se je na bone podala na severno Primorsko, kjer sta preizkusila taborjenje.Indira v dogodivščinah naravnost uživa in njene podvige oboževalci lahko spremljajo na instagramu. Teh res ni malo, saj ima svetlolasa Ptujčanka že več kot 56 tisoč sledilcev. Še posebej pa so se razveselili zadnje objave, ko je Indira odvrgla nedrček in pozirala v nastanitvi. Pripisala je: »Midva sva izkoristila svoje turistične bone na najboljši možni način!«Tudi njen Matic je navdušen nad Slovenijo in tem kar ponuja. Svojo drago je popeljal na rafting po Soči in poskrbel, da so njune počitnice polne adrenalina.