Obljubil mu je sladkosti nebeškega raja

Njuna srečanja so vedno polna toplih besed.

Že kar nekaj let zapored se tam okoli praznika Marijinega vnebovzetja v znani ljubljanski birtiji Pečnikar ustavi in obeduje kardinals svojo druščino. In nepisano pravilo postaja, da je vsakič prav v tistem času tam tudi slovenska košarkarska in športna legenda. Tudi minule dni je bilo tako, kako prisrčna so z leti postala njuna naključna snidenja, pa priča posnetek našega občasnega sodelavca, očeta vzhajajoče poptevejske zvezdeIvo Daneu mu je bojda zaupal, da sta z Rodetom postala prava prijatelja, kardinal naj bi mu zagotovil celo, da bo lahko nekoč užival sladkosti nebeškega raja. Ne dvomimo, da košarkarsko legendo, ki šteje 82 let, še prej čaka kar nekaj let zemeljskih užitkov, ki jih Daneu vsakodnevno zajema ob doslednem upoštevanju svojega življenjskega vodila: carpe diem!