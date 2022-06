Oblikovalka Hana Karim: Njeno keramiko obožujejo v ZDA in na Bližnjem vzhodu

S keramiko se profesionalno ukvarjate že 12 let, najprej v obliki nakita, kasneje v obliki posode, nedavno pa smo lahko videli tudi vaše stenske inštalacije. A ljubezen do keramike vam je bila pravzaprav položena v zibko, saj je tudi vaša mama Sliva Karim likovna umetnica in oblikovalka keramike. Kako se je vse skupaj začelo in zakaj prav glina? Ste se preizkušali tudi v drugih materialih in tehnikah? Vaš oče Azad Karim je namreč priznani akademski slikar. Vas v ta medij ni potegnilo?

Keramika me spremlja že vrsto leto; ko sem jih imela 10, si je moja mama Silva omislila peč za keramiko pri nas doma in kmalu zatem sem se ji pridružila v njenem ateljeju. Težko rečem, kaj točno me je pritegnilo. Vsekakor je glina zelo odziven in taktilen medij, vsak pritisk s prstom pusti odtis in tako ponuja neskončno število oblik. Že kot otrok in tudi kasneje me je zelo fasciniral nakit in keramika je ponujala uresničitev še tako izzivalnih in avantgardnih skic ...

